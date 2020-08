Coronavirus: du neuf sur les risques de contamination des adolescents

Interrogée sur les risques de contamination des adolescents en vue de la reprise prochaine des cours dans deux semaines, Frédéric Jacobs, porte-parole interfédérale coronavirus, a précisé l’état des connaissances concernant cette tranche d’âge, lors de la conférence de presse du centre de crise.

Un journaliste a posé la question suivante : l’étude présentée vendredi concernant l’infection chez les enfants parle principalement des résultats pour les jeunes enfants. Au moment où l’étude a eu lieu, les adolescents pratiquaient l’école à distance, dans quelle mesure pouvons-nous tirer des conclusions concernant la réouverture complète des écoles secondaires ?

Réponse de Frédéric Jacobs : "Il est vrai que cette étude inclut également des adolescents, mais ces adolescents sont rentrés à l’école à la fin de la période d’observation et pas complètement. Donc effectivement, on ne peut pas nécessairement tout conclure là-dessus. Ce qu’il faut savoir, et sur ce point la littérature est de plus en plus abondante, c’est que les adolescents doivent plutôt être considérés comme des adultes. Ils ont énormément de contacts sociaux, pas toujours avec les mesures de protection et ils peuvent transmettre l’infection et eux-mêmes être contaminés comme des jeunes adultes, ça se voit d’ailleurs dans les chiffres nationaux (des contaminations) où on voit que la tranche d’âge de 10 à 20 ans augmente ces dernières semaines. Ce qui est rassurant c’est qu’on sait qu’ils font des infections moins sévères, mais dans l’étude de l’Institut de santé Sciensano, on a bien montré que cette tranche d’âge se retrouvait quand même parfois dans les rares manifestations sévères.

Et donc, il faut évidemment qu’ils rentrent à l’école, tous les pédiatres le disent : c’est extrêmement important pour le côté éducationnel, psychologique et autres mais il faudra quand même s’assurer de mesures de protection lors de leur rentrée", a-t-elle indiqué.