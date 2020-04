Coronavirus - Elio Di Rupo sur le déconfinement: "Avancer lentement afin qu'il n'y ait pas une nouvelle flambée"

"Nous allons déconfiner mais de manière très très prudente et nous devrons vivre avec le virus pendant encore plusieurs mois", a affirmé le ministre-président wallon Elio Di Rupo, jeudi après-midi, en commission spéciale du parlement régional.

"Nous devons avancer mais lentement et de manière très réfléchie afin qu'il n'y ait pas une nouvelle flambée de contaminations dans les semaines à venir nous forçant à repartir de zéro", a-t-il ajouté à la veille d'un nouveau Conseil national de sécurité. "Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Nous allons écouter les experts et prendre les décisions qui s'imposent, en faisant la balance entre tous les intérêts. Mais la première priorité, ça restera la santé", a encore assuré le ministre-président régional.

La collaboration avec le Fédéral est optimale

Par ailleurs, interrogé sur la collaboration des Régions avec le Fédéral, ce dernier a rendu hommage à la Première ministre Sophie Wilmès "qui réussit à faire en sorte que toutes les entités se parlent et coopèrent", notamment au cours des conférences interministérielles qui se sont multipliées depuis le début de la crise. "La collaboration avec le Fédéral est optimale et pas du tout chaotique. On peut se réjouir que notre pays, dans toute sa diversité institutionnelle, parvienne à gérer", a conclu Elio Di Rupo.

