Pourquoi est-il impossible de parler de déconfinement maintenant ? La Première ministre répond sur Bel RTL

Le coronavirus en Belgique a conduit les autorités à prolonger le confinement jusqu'alors établi au 19 avril au 3 mai inclus. Ce jeudi matin sur Bel RTL, la Première ministre Sophie Wilmès a détaillé ces dernières mesures prises lors du Conseil National de sécurité.

Les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis la mi-mars pour contenir la pandémie du coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant le 31 août, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès.

Jusqu'alors le confinement était prévu jusqu'au 19 avril. Aucune date n'a été précisée pour la réouverture des écoles et commerces.

La Première ministre est revenue sur ces décisions au micro de Fabrice Grofilley sur Bel RTL ce jeudi matin. Elle a rappelé que l'heure n'est pas encore au déconfinement.

"Je comprends qu'on a besoin d'avoir de la perspective à deux niveaux. Le premier étant, qu'est-ce que je vais faire les deux prochaines semaines? Je suis encore confiné, c'est difficile. Il faut respecter les règles telles qu'elles existent. Vous pouvez vous rendre visite dans une jardinerie ou dans une maison de repos, sous certaines conditions, à votre papa, votre maman. C'est le cas aussi des centres d'hébergement pour personnes handicapées. La perspective à plus long terme est le début du déconfinement que j'ai annoncé clairement le 3 mai. Mais vous dire aujourd'hui 'Ça se passera de telle manière, à une date précise, nous ferons ceci, ce serait ne pas avoir compris l'essence-même du déconfinement. L'exercice du déconfinement est hyper délicat et va exiger de la rigueur au niveau scientifique et de la souplesse au niveau de son application", a-t-elle indiqué.

Un déconfinement progressif est envisagé. "Ce sera pas à pas en fonction de la réalité du terrain. Quand vous décidez de déconfiner, ces décisions vont avoir un impact sur la propagation du virus. Ce que l'on peut faire, on peut le défaire. Cela veut dire que lorsque l'on prend une décision et que l'on voit que les conséquences de ces décisions entraînent une surpropagation du virus, on pourra revenir en arrière et attendre avant la prochaine étape", souligne la Première ministre.

Une nouvelle réunion de crise est prévue la semaine prochaine pour évoquer "le déconfinement progressif" qui s'appliquera à compter de début mai, a ajouté Mme Wilmès lors d'une conférence de presse, à l'issue d'un conseil national de sécurité consacré à la pandémie.

Vous retrouverez dans cet article tous les changements décidés par le Conseil National de sécurité ce mercredi.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation