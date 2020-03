Coronavirus en Belgique: 1,5 mètre de distance sociale, est-ce suffisant?

Nous nous sommes arrêtés un instant sur la désormais très célèbre "distanciation sociale" d'1,5 mètre que recommandent les experts. Notre journaliste Laxmi Lota s'est baladée dans les rues de Bruxelles avec un ballet mesurant 1,5 mètre. Le but: vérifier si les distances étaient respectées entre les personnes dans la rue. Résultat: pas toujours facile sur un trottoir par exemple. "Ça me paraît assez suffisant, oui je pense", déclare un jeune homme interrogé. "Sinon on ne pourrait plus se parler après."

Mais une étude américaine va plus loin. Selon l'Institut de technologie du Massachusetts, les gouttelettes émises quand on éternue peuvent être projetées à huit mètres.







Sur les images ci-dessus, on peut voir que l'éternuement forme un nuage qui change de forme, il s'étire. Dans une atmosphère chaude et humide, ce nuage s'étend jusqu'à 8 mètres. Faut-il dès lors étendre la distanciation sociale? Elle est actuellement préconisée à 1,5 mètre. Selon le virologue Marc Van Ranst, il faut tenir compte de cette étude: "Ces règles sont l'une des choses qui doivent être discutées". Le virologue rassure toutefois: la plupart des gouttelettes reste dans le premier mètre et demi.

Yves van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, était présent lors de RTL info 19 heures; Il explique: "La plupart du temps, 1 mètre ou 1,5 mètre sera suffisant. Si dans certaines circonstances, ça va plus loin, le fait de porter un masque en tissu va éviter à ces postillons d'être émis que ce soit à 1 mètre ou 5 mètres."

