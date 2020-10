Coronavirus en Belgique: 2 raisons qui expliquent la difficulté d'évaluer l'épidémie dans les universités

(c) Belga

Il n'est pas aisé d'évaluer l'intensité de la propagation de Covid-19 dans les universités pour deux motifs qui ont été énoncés par le Dr Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus ce lundi matin.

1. Le résultat du test d'un étudiant n'est pas affecté à la ville universitaire où il réside mais bien à la commune où il est domicilié, celle-ci étant généralement celle de ses parents.

2. Les structures universitaires essaient de rassembler au mieux les données pour le corps professoral et estudiantin. Mais il n'y a pas d'obligation pour les étudiants et professeurs de communiquer le résultat de leur test, a précisé le Dr Yves Van Laethem, ce qui entraîne une vue partielle et incomplète de la situation.

COVID BELGIQUE: où en est l'épidémie ce lundi 19 octobre?