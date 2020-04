Coronavirus: 241 décès en 4 jours dans les maisons de repos en Flandre, pourquoi l'apprend-on maintenant?

Selon le bulletin épidémiologique transmis ce mardi 7 avril, 241 décès ont été comptabilisés entre le 1er avril et le 4 avril inclus dans les maisons de repos en Flandre. "Un total de 2 035 décès ont été rapportés dont 162 décès rapportés ces dernières 24h, détaille le rapport quotidien de ce 7 avril, et 241 décès entre le 1er avril et le 4 avril inclus récupérés rétrospectivement."

Il s'agit de décès de patients confirmés (après tests de laboratoires) ou suspects de COVID-19. L'âge et le sexe de ces décès ne sont actuellement pas encore connus.

Il peut y avoir un délai de quelques jours entre le décès et le moment où le médecin notifie le décès aux autorités régionales

Ces chiffres ne prennent pas en compte le nombre de décès intervenus avant le 1er avril en maisons de repos. Des corrections doivent encore être apportées.

Désormais, les chiffres des décès en maisons de repos en Flandre seront systématiquement ajoutés, mais avec un délai de 2 jours. Les chiffres concernant les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles étaient déjà inclus dans les rapports quotidiens précédents.

La raison de ce délai dans le calcul des décès est expliquée par le rapport : "Ce nombre de décès ne correspond pas au nombre de nouveaux décès survenus la veille uniquement car la collecte de données est clôturée en milieu de journée. De plus, il peut y avoir un délai de quelques jours entre le décès et le moment où le médecin notifie le décès aux autorités régionales. Pour cette raison, il peut y avoir des décès notifiés dans les dernières 24 heures dont la date de décès remonte à plus d'une semaine."

