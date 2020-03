Coronavirus en Belgique: 4 décès et de nombreux cas dans une maison de repos d'Andenne

Le coronavirus en Belgique frappe de plein fouet certaines maisons de repos du pays. Au cours des derniers jours, quatre résidents de la maison de repos "La Quiétude" ont perdu la vie en raison du covid-19, a indiqué vendredi le bourgmestre d'Andenne, Claude Eerdekens. De nombreux autres résidents sont également concernés par le virus et du personnel a dû être écarté.



La maison de repos compte une centaine de pensionnaires. Outre les quatre décès, deux résidents sont actuellement hospitalisés. Une personne a également été diagnostiquée positive et est en confinement au sein de l'établissement, au même titre que quatorze autres, dont l'état est considéré comme suspect. "Mais on ne peut pas les diagnostiquer, car leurs symptômes ne le justifient pas dans le contexte actuel", a regretté Claude Eerdekens. Outre les résidents, le covid-19 a aussi touché le personnel de la maison de repos et de soins dépendant du CPAS d'Andenne. Trois personnes ont été testées positives au coronavirus et ont dû être écartées.

