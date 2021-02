Coronavirus en Belgique: 500.000 euros pour aider les fonctionnaires avec un handicap à télétravailler?

Le gouvernement fédéral a décidé jeudi d'investir un demi-million d'euros pour aider les fonctionnaires avec un handicap à télétravailler. La mesure devrait être validée ce vendredi par le conseil des ministres, selon la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen).



Ce budget permettra aux travailleurs concernés de se doter du matériel nécessaire, que ce soit un bureau adapté, un clavier pour malvoyants, un logiciel de sous-titrage, etc. "Si nous voulons que les agents avec un handicap puissent aussi télétravailler, nous devons les accompagner du mieux que nous pouvons", défend la ministre De Sutter. Avec la crise pandémique, le télétravail est devenu obligatoire partout où il est possible, en ce compris dans la fonction publique. De plus, sur le long terme, le gouvernement souhaite mettre en place un télétravail structurel à raison d'une moyenne de deux jours hebdomadaires pour ses fonctionnaires.

Ce soutien financier vise à encourager la présence de personnes avec un handicap dans la fonction publique. Le gouvernement a un objectif de 3% d'agents avec un handicap dans ses rangs. Mais un rapport réalisé en 2019 a montré que ceux-ci ne représentent encore que 1,22% des effectifs seulement.

