Coronavirus en Belgique: à quels moments clés doit-on se laver les mains?

Le coronavirus en Belgique impose de respecter une bonne hygiène pour diminuer le risque d'infection. Comme l'indique le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André lors du dernier rapport de l'Institut de santé publique, l'importance de bien se laver les mains est souvent rappelée à la population. Mais beaucoup se demandent aussi à quel moment le faire. En effet, il est essentiel d'appliquer ce geste d'hygiène à certains moments clés de votre journée.

"Depuis le début de cette épidémie, nous vous rappelons tous les jours qu'il faut se laver les mains", a souligné le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel Adnré lors du dernier rapport de l'Institut de santé publique ce samedi. Or, beaucoup de personnes se demandent à quel moment le faire, une des questions les plus posées selon le porte-parole. Il rappelle alors l'importance de "continuer à maintenir une hygiène régulière et importante quand vous êtes chez vous à différents moments de la journé".

Un geste qui doit devenir un réflexe

Mais il y a des moments clés de la journée au cours desquels le lavage des mains doit être un geste essentiel à ne jamais éluder. "Quand vous êtes sortis pour aller faire des courses, pour vous promener comme c'est autorisé, c'est important de systématiquement se laver les mains comme premier geste quand vous rentrez chez vous, insiste Emmanuel André. C'est à cette occasion que vous aurez éventuellement été mis en contact avec du virus qui avait été déposé sur les surfaces".

