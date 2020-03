Coronavirus en Belgique: à qui seront distribués les 2 millions de masques arrivés en Wallonie?

Le coronavirus en Belgique menace surtout le personnel soignant qui est davantage en contact avec le virus que le citoyen ordinaire. Des masques sont nécessaires pour le protéger davantage. Une livraison importante est arrivée en Wallonie. Elle permettra d'équiper les infirmières et infirmiers mais aussi les personnes travaillant dans des services sociaux.

Après un premier lot de 5 millions de masques commandée par le Fédéral, arrivés jeudi dernier, un second arrivage de 6 millions de masques est arrivé en Belgique dont 2,2 millions sont réservés pour les services qui relèvent de la Wallonie, a indiqué lundi le gouvernement wallon. Les masques seront acheminés dans différents endroits tenus secrets et dispatchés vers les secteurs concernés mardi et, au plus tard, mercredi.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

Le première livraison était destinée en priorité à tous les hôpitaux et aux médecins du pays qui prestent aux centres de pré triage, c'est-à-dire les médecins qui examinent les patients les plus sévèrement atteints par le Covid-19.

Selon le gouvernement wallon, la nouvelle permettra de couvrir, outre les hôpitaux et les médecins, les besoins des infirmiers et infirmières.

La Wallonie distribuera les 2,2 millions de masques chirurgicaux qui lui sont destinés aux services dont elle à la compétence: les maisons de repos et les maisons de repos et de soins; les services d'aide aux familles; les résidences services; les centres de réadaptation fonctionnelle (revalidation); les services d'accueil et d'hébergement dans le secteur du handicap; les maisons de soins psychiatriques; les initiatives d'habitation protégée; les centres de planning familial; les relais sociaux; les maisons d'accueil et d'hébergement; et les abris de nuit.

En plus de cette arrivée de masques chirurgicaux, une commande supplémentaire de masques de type FFP2 est également en cours de livraison et devrait arriver dans les prochains jours. Le gouvernement wallon a insisté sur le respect des directives émises quant à l'usage des masques par le Risk Management Group (RMG). Celles-ci préconisent, pour les patients et professionnels, l'usage suivant: lorsqu'il y a contact avec des patients Covid-19 possibles ou confirmés pour tous les soins de première ligne et les services d'aides et de soins à domicile; pour les patients Covid-19 suspects ou confirmés isolés en collectivités résidentielles, telles que les maisons de repos et de soins, les centres de revalidation, les centres d'hébergement pour les personnes en situation de handicap, etc.

L'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) organisera la distribution, en étroite collaboration avec le SPF Santé, les services de la protection civile, les gouverneurs de province et les autorités communales.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19