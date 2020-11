David Clarinval, le ministre des Indépendants et des PME, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé sur les fermetures dans les magasins et la notion de produits non-essentiels, par Fabrice Grosfilley, il a précisé la volonté des autorités d’interdire aux grande surfaces de vendre certains articles.



"On autorise les commerçants qui sont fermés à faire du take away et du click and collect, les grandes surfaces aussi (qui doivent retirer de leurs rayons les articles non-essentiels, pour des questions de respect de la concurrence) sont sur la même ligne. Tout le monde a le droit de pouvoir passer commande auprès d’un commerce local ou d’une grande surface pour les produits non-essentiels, aller chercher les colis, par exemple je pense aux magasins de jouets. Vous pouvez passer commande des jouets de Saint-Nicolas auprès de votre magasin préféré, aller chercher ce colis et le payer au commerçant. J’incite vraiment les Belges à soutenir leurs commerçants locaux, en faisant des achats en ligne et c’est possible pour tous les secteurs".

