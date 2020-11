Courses de Noël: "Achetez vos cadeaux de fin d'année sur internet et ne vous rendez pas dans nos pays voisins"

Alors que la période des fêtes de fin d'année approche, le centre de crise coronavirus conseille de faire vos achats en ligne, en pensant aux commerces locaux fortement touchés par la crise sanitaire. Il vous demande également de ne pas traverser la frontière pour vous retrouverez dans des rues et des magasins bondés à l'étranger.

Les décorations de Noël commencent à fleurir dans nos rues. Et le soleil se couche de plus en plus tôt. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, le centre de crise coronavirus a évoqué ce mercredi matin lors du point presse cette période qui rime traditionnellement avec l’achat de cadeaux.

"Pour certains cela relève du casse-tête, d’autres y voient une activité agréable, l’occasion de faire une longue sortie shopping. Cette année, nos habitudes d’achats seront bien différentes de celles auxquelles nous sommes habitués", prévient Antoine Iseux, porte-parole du centre de crise. Il rappelle que nous devons tenir compte de la situation sanitaire actuelle dans notre recherche de cadeaux.

"Achetez vos cadeaux en ligne!"

Pour l’instant, la majorité des magasins non-alimentaires sont fermés. Mais le centre de crise appelle à ne pas s’en détourner. Bien au contraire. "De nombreux commerces proposent leurs produits ou des bons cadeaux en ligne. Les produits commandés peuvent alors être livrés à domicile ou être récupérés en toute sécurité devant les boutiques. En achetant nos cadeaux cette année de cette manière, nous éviterons les rues commerçantes bondées de fin d’année", encourage Antoine Iseux.

Le porte-parole ajoute qu’il est important de ne pas délaisser les petits commerçants pour qui cette période est importante, surtout au vu de leur situation financière difficile à cause de l’épidémie. "Nous pouvons tous nous tourner vers eux pour nos cadeaux. De nombreuses associations, villes, communes ont mis ne place des initiatives pour promouvoir nos commerces locaux", rappelle le porte-parole.

Si vous passez par un paiement en ligne, soyez attentifs de le faire de manière sécurisée. Sur le site safeonweb.be, vous trouverez des conseils pratiques pour identifier les situations suspectes et effectuer vos achats en ligne en toute sécurité.

"Le virus circule aussi dans nos pays voisins, ne vous y rendez pas"

Enfin, le centre de crise met en garde contre la tentation de vouloir faire du shopping à l’étranger, chez nos voisins où les magasins sont ouverts. "Les frontières avec nos pays voisins ne sont pas fermées, mais les déplacements non-essentiels restent strictement déconseillés", souligne Antoine Iseux. "S’il faut éviter les situations à risques dans nos rues commerçantes, passer la frontière n’immunise en rien le risque induit par une journée de shopping dans des rues et des magasins bondés. Le virus circule aussi dans nos pays voisins, ne vous y rendez pas", insiste-t-il, en ajoutant qu’il vaut mieux soutenir nos commerces locaux qui ont besoin de nous.