Coronavirus en Belgique: âge, sexe, région... voici les cartes et graphiques qui rendent compte de l'état de l'épidémie

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport quotidien de l'institut de santé publique belge (Sciensano) qui rend compte de l'état de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. On y apprend les chiffres concernant les nouveaux cas confirmés, les cas hospitalisés ou sortis d'hôpital, la répartition géographique mais aussi d'âge et de sexe des personnes malades.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: DÉCÈS PAR TRANCHES D'ÂGE

Le coronavirus en Belgique avait fait un total de 1.283 décès selon un décompte arrêté ce samedi 4 avril par l'institut de santé publique. Ce sont 140 décès supplémentaires qui étaient enregistrés la veille. La grande majorité des défunts étaient âgés de plus de 65 ans. Une part significative était toutefois âgée de 45 à 64 ans et quelques décès sont répertoriés dans la tranche d'âge 25-44 ans.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Évolution du nombre de décès COVID-19 par région

Distribution du nombre décès COVID-19 par âge et sexe

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: HOSPITALISATIONS

Le coronavirus en Belgique provoque de nombreuses hospitalisations. La quasi totalité des hôpitaux de Belgique transmettent leur information à l'institut de santé publique pour l'établissement du rapport. Au cours des dernières 24 heures, 503 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés. Entre le 15 et le 03 avril, 7.773 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital.

De nombreux individus sortent guéris de l'hôpital: 3.247 personnes ont quitté hôpital entre le 15 et le 03 avril. Il est à préciser que les personnes présentant les symptômes du coronavirus mais aucune complication particulière ne sont pas hospitalisés et restent chez eux à l'isolement, en contact avec leur médecin traitant par téléphone.

Le 03 avril, 5.678 lits d’hôpital dont 1.245 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19, 985 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 31 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de lits d’hôpital occupés a augmenté de 126, dont 40 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Évolution du nombre d'entrées à l'hôpital

Évolution du nombre de patients sortis de l'hôpital

Évolution du nombre d'hospitalisés

Sévérité des cas hospitalisés

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: CARTE DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



Dans le détail par provinces, Anvers apparaît la plus touchée, avec 2.413 infections détectées, suivie par le Limbourg avec 2.231 contaminations. Liège totalise 1.754 cas, le Hainaut 1.943, le Brabant wallon 495, Namur 533 et la province de Luxembourg 521. La Flandre occidentale compte 2.158 infections, le Brabant flamand 1.929 et la Flandre orientale 2.158. Bruxelles enregistre 2.046 cas confirmés. Il faut relever que ces données ne reflètent pas le nombre exact de personnes contaminées en Belgique car les tests ne sont pas effectués sur toute la population.

Distribution des cas confirmés par province





Nombre total de cas confirmés pour 1.000 habitants par province







Nombre total de cas confirmés par commune



Nombre total de cas confirmés pour 1.000 habitants par commune





Évolution du nombre de cas confirmés par région et par date de diagnostic

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: CARTE DE RÉPARTITION PAR AGE ET SEXE

Enfin, les femmes sont pour l'instant plus nombreuses à être touchées en fonction de certaines tranches d'âge.