Coronavirus en Belgique: Airbnb demande aux hôtes d'annuler les réservations et supprime les frais

Le coronavirus en Belgique impacte fortement l'ensemble des secteurs d'activité. La population est contrainte au confinement depuis plus d'une semaine afin de tenter d'endiguer la propagation du virus. Certains se sont étonnés via notre bouton orange Alertez-nous de voir certains logements toujours disponibles sur la plateforme Airbnb, ce qui pourrait accentuer les contacts entre les personnes, pourtant déconseillés. Le service américain de location assure avoir pris les mesures nécessaires.

“J’ai pu constater ce week-end que des logements étaient toujours loués sur Airbnb” nous a indiqué une habitante de la région liégeoise via notre bouton orange Alertez-nous. Étonnée, notre alerteuse s’interroge : comment se fait-il qu’une telle plateforme poursuive son activité au risque de participer à la propagation du virus ?

Contacté par nos soins, le service américain de location entre particuliers assure avoir pris des dispositions. En effet, lorsqu’un utilisateur entreprend les démarches habituelles sur le site afin de louer un logement, rien ne semble l’en empêcher, comme a pu le constater notre alerteuse.

Annulation sans frais

Un message d’avertissement est toutefois présent sur la page d’accueil. Il indique que “des remboursements en intégralité et des annulations sans frais” sont proposés aux voyageurs et aux hôtes. Ces mesures concernent les réservations effectuées au plus tard le 14 mars et es voyages au plus tard le 14 avril.

Pour les nouvelles réservations en Belgique contrainte au confinement, le géant de la location affirme avoir informé les hôtes par email “qu’il n’est plus possible d’accepter de nouvelles réservations pour des séjours de courte durée jusqu’à nouvel ordre des autorités”.

En cas de réservation en cours, l’hôte doit prendre lui-même contact avec les voyageurs pour leur expliquer la situation et interrompre le séjour. Airbnb assure “collaborer avec les autorités fédérales et locales sur toutes les actions pertinentes pour les soutenir dans la lutte contre l’épidémie”. Dans de telles circonstances, le service dit faire face à un nombre accru de demandes. Il informe donc que le délai d’attente est prolongé.

