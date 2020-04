Coronavirus en Belgique: aujourd'hui, un malade contamine moins d'une personne

Le coronavirus en Belgique a causé la mort de plus de 5.000 personnes. Un ralentissement de l'épidémie est cependant visible.

Les mesures décidées par le Conseil national de sécurité révèlent leur efficacité. Aujourd'hui, le taux d'infection (nombre de personnes que contamine en moyenne un malade du Covid-19) est de 0,8, nous indique Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral Covid-19.

"Toutes les mesures prises ont pour but de limiter l’épidémie, et que chaque personne infectée contamine le moins de personnes autour d’elle. Aujourd’hui, en Belgique, une personne infectée contamine environ 0,8 personne. Ce qui montre que toutes les mesures prises ont un effet sur le ralentissement de la propagation de l’épidémie. Plus nous nous rapprochons de zéro, plus nous pourrons reprendre le contrôle sur la propagation de ce virus", a-t-il précisé.

C'est nettement moins que le taux de transmission au début de l'épidémie, estimé entre 2 et 3. Pas question cependant selon les projections des spécialistes de relâcher nos efforts. Même à l'heure du déconfinement, la mesure de distanciation sociale devra notamment être maintenue pour éviter une nouvelle vague de contamination.

La pandémie du coronavirus a causé la mort de plus de 5.000 personnes en Belgique, un des pays européens selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires.



Les 313 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures portent le bilan à 5.163 morts, dans ce pays de quelque 11,5 millions d'habitants. La moitié de ces décès (2.586) a été recensée en maisons de retraite, a-t-il été précisé lors d'une conférence de presse.

