Coronavirus en Belgique: bientôt un congé parental en cas d'école fermée?

Christophe Cocu, le directeur de la Ligue des familles, était l'invité du RTL INFO 19H pour évoquer la situation des parents qui doivent garder leurs enfants placés en quarantaine. Il a répondu aux question de Caroline Fontenoy.

Votre demande est toujours la même, pouvoir octroyer des congés parentaux lorsque les écoles sont fermées. Pourquoi ça coince ?

"Cette fois-ci, c’est différent car il n’existe aucun moyen ou dispositif légal permettant aux parents de s’absenter du travail pour garder des enfants qui sont en quarantaine. En fait, ceux-ci ne sont pas malades donc on ne peut pas faire appel à tous ces dispositifs qui permettent de garder les enfants habituellement."

Sans cela, les parents dont les enfants sont mis en quarantaine doivent recourir aux congés traditionnels, parfois sans solde?

"Tous les congés sont soumis à l’approbation de l’employeur, ce qui n’est pas une évidence. Ce qu’on demande, c’est de mettre en place un congé spécifique qui puisse ne pas pénaliser les parents de manière financière. Par ailleurs, cela permettrait de protéger les parents contre le licenciement. On sait qu’il y a une crise économique, et on imagine que les parents qui ont dû s’absenter de manière soudaine seront peut-être dans le viseur des employeurs, et cela, on souhaite l’éviter à tout prix."