Coronavirus en Belgique - BILAN BELGE: 536 nouvelles hospitalisations, 220 décès au total

Le coronavirus en Belgique a causé 220 décès à ce jour.

1.298 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 857 (66%) en Flandre, 256 (20%) en Wallonie, et 164 (13%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 21 cas (2%).

Au cours des dernières 24 heures, 536 patients atteints du COVID-19 ont été hospitalisés et 128 personnes sont sorties de l’hôpital. Entre le 15 et le 25 mars, 2844 patients atteints du COVID-19 ont été admises à l’hôpital et 675 personnes en sont sorties. Le 25 mars, 2652 lits d’hôpital dont 605 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19.

A ce jour, un total de 6 235 cas confirmés ont été rapportés ; 3 880 cas (62%) en Flandre, 1 490 (24%) cas en Wallonie, et 709 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 156 cas (3%).

