Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: la tendance des nouvelles infections augmente légèrement

En raison de la diminution de la propagation du virus au cours des dernières semaines, les rapports de Sciensano, l'institut de santé publique belge, évoluent également. Désormais, l’accent est mis sur l’évolution des tendances, et non plus sur les chiffres journaliers, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Cela permet de mieux objectiver l’évolution de l’épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers.

Nouveaux cas confirmés (donc avec un test positif)



Du 17 juin au 23 juin, 92 nouvelles infections en moyenne par jour ont été rapportées. C’est une augmentation de 6% par rapport à la semaine précédente, du 10 au 16 juin, (87 nouvelles infections en moyenne par jour). A noter que les données des 3 derniers jours des nouvelles infections ne sont pas encore consolidées.

Total: 61.209 depuis le début de l'épidémie.

Admissions à l'hôpital

15/jour en moyenne lors des 7 derniers jours.

246 lits d'hôpital sont occupés par des malades de Covid-19, soit une baisse de 20% en une semaine. Aux soins intensifs, ils sont encore 35, ce qui équivaut à une diminution de 30%.

Au total, 17.725 personnes ont été hospitalisées pour la maladie Covid-19.

Décès

6/jour en moyenne lors des 7 derniers jours

9.732 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie.