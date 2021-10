Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: à nouveau plus de 1.000 patients Covid hospitalisés

Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux belges a de nouveau dépassé le millier, pour atteindre 1.032. Le cap du millier n'avait plus été atteint depuis le 4 juin dernier.

Entre le 12 et le 18 octobre, plus de 3.600 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit près de 60% de plus qu'une semaine auparavant, selon les derniers chiffres publiés ce vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano.

Sur la seule journée du lundi 18 octobre, on a recensé 6.533 nouveaux cas, selon les derniers chiffres consolidés. Un total au-delà du pic de la 3e vague du printemps dernier (6.333 cas enregistrés le 22 mars). Il faut remonter au mois de novembre 2020, lors de la 2e vague, pour trouver un chiffre plus élevé.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 358,8 sur 14 jours (+55%).

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) est de 1,34 (+26%). Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Le nombre de tests a augmenté de plus d'un dixième, pour atteindre 51.300 tests. Le taux de positivité est désormais de 7,1% (+1,8 %).

VACCINS

8.515.141 personnes ont reçu une vaccination complète, soit 86% des adultes.

Le taux de vaccination totale des adultes varie fortement entre les différentes régions du pays : 93% en Flandre, 82% en Wallonie, 77% en Communauté germanophone, et seulement 69% à Bruxelles.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 93 par jour en moyenne (+50%)

Total: 1.032 lits étaient occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (presque 30% de plus) dont 230 en soins intensifs (+19%)

DÉCÈS

Entre le 12 et le 18 octobre, 13 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, soit près d'un cinquième de plus qu'au cours de la semaine précédente.