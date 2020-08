Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: les décès en recul pour la première fois depuis des semaines

Tous les indicateurs du coronavirus en Belgique étaient à la baisse, selon les données publiées mardi matin par Sciensano. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, les décès étaient en recul, de 23%, avec une moyenne quotidienne de 7,3 entre le 15 et le 21 août. Le total depuis le début de la crise, de 9.996, s'est encore rapproché de la barre des 10.000, avec quatre décès de plus que le bilan communiqué lundi matin.



Pour le neuvième jour d'affilée, les nouveaux cas sont en recul. Il y avait ainsi en moyenne 473,3 nouveaux cas positifs par jour sur la dernière période de sept jours pour laquelle on dispose de données consolidées, ce qui est 15% inférieur à la moyenne de la semaine qui précède. Le pays totalise désormais 82.092 contaminations.

Ce mouvement de recul concerne aussi les hospitalisations, dont la moyenne était de 27,9 par jour entre le 15 et le 21 août (-16%) et dont le total est désormais de 18.895 depuis le début de la crise.