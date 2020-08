Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Le nombre moyen d'infections au coronavirus continue d'augmenter et est passé à 490,7 par jour entre le 24 et le 30 juillet, indique lundi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 68% par rapport à la semaine précédente.



Le nombre d'infections en Belgique s'élève désormais à 69.849, contre 69.402 dimanche. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants poursuit la même tendance à la hausse. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 30 juillet inclus, 47,7 cas ont été recensés (contre 44,3 dimanche).

Le taux de reproduction (nombre de personnes qu'une personne porteuse du virus peut contaminer) est de 1.11.

HOSPITALISATIONS ET DÉCÈS

Le nombre d'admissions à l'hôpital progresse aussi avec une moyenne de 24,4 par jour (25 dimanche), une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente. Entre le 15 mars et le 1 août, 18 .276 patients avec COVID-19 confirmés en laboratoire sont entrés à l’hôpital.

Sciensano fait également part d'une moyenne de 2,7 décès par jour. Depuis le début de l'épidémie, 9.845 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19.