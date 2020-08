Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici le nombre de nouvelles contaminations

Le nombre moyen d'infections au coronavirus continue d'augmenter et est passé à 490,7 par jour entre le 24 et le 30 juillet, indique lundi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une augmentation de 68% par rapport à la semaine précédente.



Le nombre d'infections en Belgique s'élève désormais à 69.849, contre 69.402 dimanche. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants poursuit la même tendance à la hausse. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 30 juillet inclus, 47,7 cas ont été recensés (contre 44,3 dimanche).

À l'heure actuelle, Sciensano n'a pas encore communiqué les derniers chiffres concernant la moyenne du nombre d'admissions à l'hôpital et de décès survenus au courant des 7 derniers jours. Selon les statistiques publiés ce dimanche, le nombre d'hospitalisations progressait. Il était de 22,7. La moyenne des nouveaux décès reste stable et est établie à 2,7. Il faudra attendre 11h ce lundi pour connaître les nouveaux chiffres concernant les hospitalisations et les décès.