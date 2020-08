Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici le nombre de nouvelles contaminations

Entre le 19 et le 25 août, il y a eu en moyenne 444,7 d'infections nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 13% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés samedi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.



Les admissions à l'hôpital et les décès continuent également de diminuer, respectivement de 26% et 51%. Anvers, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Molenbeek restent les communes où les infections sont les plus élevées. Depuis le début de l'épidémie, 83.952 cas ont été officiellement détectés en Belgique.

La moyenne des nouvelles admissions à l'hôpital ainsi que celle des décès sera communiquée par Sciensano dans le courant de la matinée. En attendant, voici les derniers chiffres connus, publiés ce vendredi 28 août.

CHIFFRES DU 28 AOÛT 2020

HOSPITALISATIONS

Le nombre d'admissions à l'hôpital est lui passé de 18.928 à 18.945. La moyenne est de 18,7 par jour entre le 15 et le 21 août. La diminution est donc de 33% par rapport à la semaine précédente.

DÉCÈS

La moyenne des décès sur les 7 derniers jours est de 5,7. Cela représente une baisse de 44% par rapport à la période précédente. Depuis le début de l'épidémie, 9.884 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, en hausse de 5 unités par rapport aux chiffres publiés jeudi.

Notons que parmi ces décès, une certaine fraction (environ 3600 décès) n'a pas été confirmée par un test et a été rangée dans la catégorie des décès de "cas possibles" de coronavirus.

Un "cas possible" de Covid-19 est

- Une personne présentant au moins un symptôme majeur, à savoir l'apparition aigüe, sans autre cause évidente, de toux ; dyspnée (détresse respiratoire) ; douleur thoracique ; anosmie (perte de l'odorat) ou dysgueusie (perte du goût).

ou

- Une personne présentant au moins deux symptômes mineurs, à savoir l'apparition, sans autre cause évidente, de fièvre ; douleurs musculaires ; fatigue ; rhinite ; maux de gorge ; maux de tête ; anorexie; diarrhée aqueuse ; confusion aiguë ; chute soudaine.