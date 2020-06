Quatre-vingt-trois nouvelles contaminations ont été relevées en moyenne la semaine passée, soit une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente, a indiqué lundi Sciensano. Les contaminations auprès des enfants de 0 à 9 ans ont augmenté.

66 nouvelles infections au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant le nombre total d'infections en Belgique à 61.361, selon les données publiées en ligne par l'Institut de santé publique, Sciensano.

Sur les 7 derniers jours, nous sommes en moyenne à 83 nouveaux cas par jour. Le chiffre représente une baisse de 8%. Ce chiffre est donc en-dessous de la moyenne donnée dimanche, à savoir de 86 contaminations quotidiennes.

La semaine dernière, l'Institut de santé publique a annoncé qu'il ne publierait plus de chiffres dimanche et lundi. Cependant, le nombre de tests positifs a été mis à jour dimanche et ce lundi.

Selon l'épidémiologiste, Brecht Devleesschauwer de Sciensano, on remarque également une hausse des cas dans la tranche d'âge située entre 0 et 9 ans.