Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

La Belgique enregistre en moyenne 175,1 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 79% au cours de la période du 11 au 17 juillet, relève mardi l'Institut de santé publique Sciensano.

Du 11 au 17 juillet, a période la plus récente pour laquelle il existe des chiffres consolidés, il y a ainsi eu en moyenne 175,1 infections par jour, soit 79% de plus que pendant la période précédente de sept jours.

Si cette augmentation est perçue dans presque toutes les provinces, l’augmentation s’observe surtout dans les grandes villes ou dans des communes plus petites à la suite de regroupements de personnes (fêtes de famille, soirées, etc.). L’augmentation concerne tous les groupes d’âge, mais les nouveaux cas s’observent surtout dans les tranches d’âge de la population dite ‘active’ (20-59 ans).

Il y a désormais un total de 64.094 cas confirmés de coronavirus en Belgique.

Les admissions à l’hôpital sont également en augmentation. On compte 13,9 admissions par jour entre le 14 et le 20 juillet contre 9,3 durant la semaine précédente. On constate donc une augmentation de 49% dans le nombre d'admissions.

Sur base de ces chiffres, on a l'impression que cette augmentation est considérable. Mais il est important de préciser que pour chacun des facteurs, les chiffres sont très petits. Lorsqu'ils augmentent, le taux de variation paraît donc très important.

"Bien qu’on observe, ce jour, une légère augmentation du nombre d’admission hospitalières qui devra être suivie de près, les indicateurs de sévérité restent pour le moment faible", écrit Sciensano.

La moyenne des décès (entre le 11 et 17 juillet) est passée de 1,6 à 2,9 soit une augmentation de 82% par rapport à la semaine précédente.

Le virus a déjà coûté la vie à 9.805 victimes dans le pays. Depuis plusieurs semaines, Sciensano surveille l'épidémie de Covid-19 sur la base de moyennes de sept jours des cas confirmés, des nouvelles admissions confirmées à l'hôpital, des lits de soins intensifs occupés et des décès. Cela permet d'atténuer l'effet des week-ends.