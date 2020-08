Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

La progression des nouveaux cas détectés en Belgique semble poursuivre son ralentissement, à en croire les chiffres publiés ce mardi matin par Sciensano. Du 1er au 7 août, 587,7 tests positifs au coronavirus ont été enregistrés en moyenne chaque jour, soit une hausse de 11% par rapport aux sept jours précédents. L'augmentation s'élevait à 16% lundi et 19% dimanche.



L'incidence, calculée sur une durée de 14 jours, s'affiche elle en hausse, avec 68 cas pour 100.000 habitants entre le 25 juillet et le 7 août, soit une augmentation de 119%. Au total, la Belgique a détecté 74.620 infections au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, soit 468 de plus que lundi.

Les hospitalisations augmentent légèrement, avec une moyenne de 26,7 admissions quotidiennes entre le 1er et le 7 août (+21%). Lundi, 312 lits d'hôpital étaient occupés par des patients infectés par le coronavirus. Septante-trois se trouvaient aux soins intensifs, dont 42 nécessitaient une assistance respiratoire.

La Belgique déplore la mort de 9.879 malades. Entre le 1er et le 7 août, 3,6 décès ont été enregistrés en moyenne par jour (+56%).