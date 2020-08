La croissance des contaminations au coronavirus ralentit chez nous en Belgique. En revanche, les hospitalisations et décès sont en hausse.

La croissance des hospitalisations au coronavirus continue de ralentir, selon les derniers chiffres de Sciensano. Le nombre de décès et hospitalisations est en hausse. Cette croissance semble donc se poursuivre.



Entre le 6 et le 12 août, il y avait en moyenne 588,3 contaminations par jour soit 1% de plus par rapport à la semaine précédente. Ce pourcentage baisse depuis plusieurs jours: +5% samedi, +9% vendredi.

Au total, Sciensano recense 77.869 contaminations. Durant cette période, 7,3 personnes en moyenne sont décédées du virus chaque jour soit 104% de plus par rapport à une semaine auparavant. Au total, 9.935 personnes sont mortes du virus. Le nombre moyen des nouvelles hospitalisations a augmenté durant la même période de 33% à 31 par jour. 309 personnes sont hospitalisées (-1) dont 82 en soins intensifs (+2).