Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Entre le 21 et le 27 août, il y a eu en moyenne 430 contaminations au nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 14% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés lundi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano. Lors du point presse du lundi, le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a précisé que "cette baisse est la plus importante dans les grandes villes", et que "cette tendance positive se retrouve également au niveau régional".

Seul petit point négatif du jour, "deux provinces ont une augmentation plus tardive que ce que les autres parties du pays ont connu, mais elles avaient particulièrement bien performé jusqu’à présent : le Brabant flamand et le Brabant wallon. En chiffres absolus, ces augmentations sont peu importantes, puis pour le Brabant flamand, il s’agit d’une moyenne de 41 cas par jour et 15 cas par jour en Brabant wallon", a nuancé Yves Van Laethem.

Sciensano fait également part d'une moyenne de 18,7 hospitalisations (-33%) et 4 décès (-53%) par jour par rapport à la semaine précédente. "Il s’agit là probablement d’une conjonction de l’infection Covid avec la vague de chaleur qui a pu être fatale pour des personnes particulièrement fragilisées", a estimé le porte-parole, précisant qu'avec 4 décès en moyenne, "on est revenu à un taux de décès qui se rapproche de fin juin".

Du côté des lits d'hôpitaux, 233 sont occupés par des cas de Covid, soit 25% de moins que la semaine précédente. 71 sont en soins intensifs, soit une diminution de 18%.

Le taux de reproduction (Rt) est estimé à 0,7 pour la semaine écoulée. Il signifie que 100 personnes infectées ne transmettent le virus qu'à 70 autres. Ce taux ne doit pas dépasser 1 pour conserver des indicateurs en baisse.

Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 85.042 et 9.894 personnes ont perdu la vie des suites du virus.