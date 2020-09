Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Il y a eu en moyenne 445 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 26 août et le 1er septembre, un chiffre en baisse de 1% par rapport à la période de sept jours qui précéde, d'après les chiffres publiés samedi matin par Sciensano. Le total d'infections depuis le début de l'épidémie en Belgique est désormais de 87.174 cas confirmés par un test depuis le début de l'épidémie, soit 630 de plus que la veille.

La Belgique compte actuellement 54,6 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours.



Avec 784 cas en sept jours, Bruxelles a enregistré le plus grand nombre d'infections confirmées, bien que ce total soit de 57 inférieur à celui de la semaine précédente. La province d'Anvers a connu la plus forte baisse (-132 à 565), celle de Liège la plus forte hausse (+122 à 311). En Flandre occidentale, dans le Brabant flamand, dans le Limbourg, à Namur et au Luxembourg, le nombre moyen de nouvelles infections a également augmenté.

HOSPITALISATIONS

Les hospitalisations reculent, elles, de 26%, pour s'établir à 16,1 par jour en moyenne. Le pays en comptabilise 19.073 (soit 18 de plus que le bilan communiqué vendredi matin) depuis le début de la crise. Quelque 215 patients sont hospitalisés pour le moment (+3%), dont 52 sont en soins intensifs (-10%).

DÉCÈS

Quant aux décès, ils suivent également une courbe descendante. Il y en a eu 3,4 par jour en moyenne sur la période de référence (-29%), pour un total de 9.901 (+12 par rapport à vendredi) depuis l'arrivée du coronavirus en Belgique.

Parmi ces décès, environ 3600 concernent des "cas possibles" de Covid-19, non confirmés par un test et essentiellement rapportés dans les maisons de repos lors des deux premiers mois de l'épidémie.

Un "cas possible" de Covid-19 est

- Une personne présentant au moins un symptôme majeur, à savoir l'apparition aigüe, sans autre cause évidente, de toux ; dyspnée (détresse respiratoire) ; douleur thoracique ; anosmie (perte de l'odorat) ou dysgueusie (perte du goût).

ou

- Une personne présentant au moins deux symptômes mineurs, à savoir l'apparition, sans autre cause évidente, de fièvre ; douleurs musculaires ; fatigue ; rhinite ; maux de gorge ; maux de tête ; anorexie; diarrhée aqueuse ; confusion aiguë ; chute soudaine.