Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Il y a eu en moyenne 746,3 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 5 et le 11 septembre, un chiffre en augmentation (+51%) par rapport à la période de sept jours qui précède, d'après les chiffres publiés lundi matin par Sciensano. On compte 94.306 cas confirmés par un test depuis le début de l'épidémie.











HOSPITALISATIONS

Les hospitalisations s'établissent à 31,3 par jour en moyenne. C'est une augmentation de 70% par rapport aux 7 derniers jours.

DÉCÈS



Quant aux décès, ils maintiennent une courbe descendante. Il y en a eu 2,7 par jour en moyenne (-10%), pour un total de 9.927 depuis l'arrivée du coronavirus en Belgique.





CAS POSSIBLES



Parmi ces décès, environ 3600 concernent des "cas possibles" de Covid-19, non confirmés par un test et essentiellement rapportés dans les maisons de repos lors des deux premiers mois de l'épidémie.



Un "cas possible" de Covid-19 est

- Une personne présentant au moins un symptôme majeur, à savoir l'apparition aigüe, sans autre cause évidente, de toux ; dyspnée (détresse respiratoire) ; douleur thoracique ; anosmie (perte de l'odorat) ou dysgueusie (perte du goût).

ou

- Une personne présentant au moins deux symptômes mineurs, à savoir l'apparition, sans autre cause évidente, de fièvre ; douleurs musculaires ; fatigue ; rhinite ; maux de gorge ; maux de tête ; anorexie; diarrhée aqueuse ; confusion aiguë ; chute soudaine.