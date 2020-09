Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Les chiffres continuent d'augmenter du côté de Sciensano, l'Institut de Santé publique qui suit l'évolution de l'épidémie. Nous sommes passés à une moyenne journalière de 807 nouveaux cas, contre 518 lors de la période précédente. L'augmentation est donc conséquente: +56%. Il y a eu 94.795 cas depuis le début de l'épidémie.

Au niveau des admissions à l'hôpital également, les chiffres sont à la hausse: 35,4 par jour, contre une vingtaine auparavant (+72%).

La hausse est plus légère sur les occupations des lits: on est passé de 260 à 315 en une semaine (+21%), et de 59 à 67 lits pour les soins intensifs (+14%).

Les décès restent assez stables: 2,7 par jour en moyenne, contre 2,4 la semaine précédente (+12%).