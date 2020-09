Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 1.071,1 cas entre le 9 et le 15 septembre en Belgique, soit une hausse de 77%, ressort-il samedi des chiffres du bulletin épidémiologique de l'Institut de santé publique, Sciensano. A la suite de cette nouvelle augmentation, la barre des 100.000 cas en Belgique est en passe d'être franchie. Un total de 99.649 contaminations ont pour l'instant été enregistrées en Belgique depuis le début de la crise sanitaire, dont 7.498 nouveaux cas au cours de la période de sept jours étudiée.





Plus de 3.430 cas (46%) étaient rapportés en Flandre, 2.468 (33%) en Wallonie et 1.596 (21%) à Bruxelles. Ce sont dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur où l'augmentation des cas est la plus marquée, avec respectivement avec 1.051 (+185%), 122 (+118%) et 202 (+100%) cas diagnostiqués entre le 9 et le 15 septembre. Il y a eu en moyenne 41,6 admissions à l'hôpital par jour entre le 12 et le 18 septembre. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.530. Il y avait toujours 390 personnes hospitalisées (+54%) vendredi, dont 78 (+16%) en soins intensifs. Les décès sont relativement stables à 2,7 par jour en moyenne entre le 9 et le 15 septembre, pour un total de 9.937. Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 2 au 15 septembre, passe à 102,2.