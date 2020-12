Entre le 12 et le 19 décembre, il y a eu en moyenne 2.529 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 10% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées mardi matin par l'institut de santé publique Sciensano. "Le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter mais depuis quelques jours, il n'augmente pas plus vite. Ceci reste une source de préoccupation mais nous n'assistons pas actuellement à ce que voient d'autres pays qui nous entourent en Europe avec des augmentations beaucoup plus importantes", avait commenté le porte-parole Yves Van Laethem lors de la conférence de presse tenue ce lundi 21 décembre.

L'augmentation du nombre de cas est présente dans toutes les régions avec 18% en Flandre, 12% à Bruxelles et 6% en Wallonie.

"Toutes les tranches d'âge sont touchées. On a une augmentation chez les petits enfants de 25%. Il ne faut pas oublier que nous sommes maintenant en plein début des vacances, cette situation devrait se modifier significativement dans les jours qui viennent. Ce sont toujours les groupes entre 20 et 50 ans qui connaissent le plus grand nombre d'infections. Actuellement et heureusement, les infections chez les plus de 80 ans augmentent moins que le reste", avait expliqué le porte-parole.

TAUX DE REPRODUCTION Rt

La donnée actualisée du taux de reproduction n'est pas encore connue. Ce lundi, il était de 0,97. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Plus de 37.900 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours (+18%), avec un taux de positivité de 7,8%.

HOSPITALISATIONS

Entre le 15 et le 21 décembre, on a compté 182 admissions en moyenne par jour. Lundi, il y avait 2.610 (+3%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 546 (+1%) aux soins intensifs. "Les hospitalisations diminuent très légèrement. Nous sommes frappés par le fait que dans certaines provinces, nous avons une augmentation des hospitalisations. C'est le cas dans le Limbourg, en Flandre occidentale, dans le Namurois et tout spécialement dans la province de Liège, marquée par une augmentation importante de 27% dans ses hospitalisations", avait commenté Yves Van Laethem ce lundi.

Nombre d'admissions le 21 décembre: 140

Nombre de sorties le 21 décembre: 54

DÉCÈS

On compte 87 décès en moyenne par jour entre le 12 et le 18 décembre, soit 6,6% de moins que durant la période de sept jours précédente.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 22 décembre?