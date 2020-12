Entre le 21 et le 27 décembre, il y a eu en moyenne 1.790 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 29% de moins que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées jeudi matin par l'institut de santé publique Sciensano.

"Cette diminution est réelle dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les régions et les provinces. Elle est la plus importante chez les enfants de moins de 10 ans (-40%) et chez les plus de 90 ans avec -45%", avait précisé Yves Van Laethem lors de la conférence de presse tenue ce mercredi 30 décembre. "La plupart des cas se retrouvent dans les tranches d'âge de 20, 30 et 50 ans."

TAUX DE REPRODUCTION Rt

Le taux de reproduction est de 0,92. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Plus de 29.500 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours (-24%%), avec un taux de positivité de 7,1%. "Cette diminution est très légère mais constante", avait expliqué Yves Van Laethem.

HOSPITALISATIONS

Entre le 24 et le 30 décembre, on a compté 154 admissions en moyenne par jour (-15%). Mercredi, il y avait 2.338 (-4%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 496 (-1%) aux soins intensifs.

Nombre d'admissions le 30 décembre: 153

Nombre de sorties le 30 décembre: 212

DÉCÈS

On compte 74 décès en moyenne par jour entre le 21 et le 27 décembre, soit 20,7% de moins que durant la période de sept jours précédente.