Entre le 30 décembre et le 5 janvier, il y a eu en moyenne 1.721 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 4% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées X matin par l'institut de santé publique Sciensano.

"Le nombre d'infections ne diminue pratiquement plus, ou extrêmement peu. On pourrait même avoir éventuellement une petite augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent. Ceci est principalement lié au fait que le nombre de tests a été profondément modifié entre une période de vacances de Noël où peu de tests ont été pratiqués et maintenant un retour avec plus de tests pratiqués et entre autres, des tests sur les personnes qui reviennent de vacances", avait indiqué le porte-parole pour la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem tenue ce vendredi 8 janvier.

TAUX DE REPRODUCTION Rt

La donnée actualisée du taux de reproduction n'est pas encore connue. Entre le 1er et le 7 janvier, le taux de reproduction était de 0,908. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Près de 30.100 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours (+9%), avec un taux de positivité de 6,2%. "3,9% des tests faits chez les voyageurs (de retour de zones rouges ndlr) sont positifs", avait précisé Yves Van Laethem.

HOSPITALISATIONS

Entre le 2 et le 8 janvier, on a compté 130 admissions en moyenne par jour (-11%). Vendredi, il y avait 1.994 (-1%) patients hospitalisés des suites du Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 378 aux soins intensifs. "Les hospitalisations et les décès continuent de diminuer. C'est un point favorable, tout spécialement si l'on se compare à ce qui se passe dans les pays qui nous entourent. Globalement, nous avons l'impression que les vacances de Noël ont été bien gérées par vous et que ce qu'il s'est passé n'a pour l'instant pas posé de problèmes", avait commenté Yves Van Laethem lors de la conférence de presse tenue ce vendredi 8 janvier.

Nombre d'admissions le 8 janvier : 137

Nombre de sorties le 8 janvier: 149

DÉCÈS

On compte 62 décès en moyenne par jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, soit 13,2% de moins que durant la période de sept jours précédente.