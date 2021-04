Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: plus de 3.000 patients Covid dans les hôpitaux, dont plus de 800 en soins intensifs

Entre le 24 et le 30 mars, 4.700 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 3% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin.

Ces chiffres sont livrés vers 6h du matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (qui calcule la contagiosité du virus) est, pour sa part, actuellement de 1,14 (pour 1,11 dans le bilan de vendredi), ce qui signifie que l'épidémie continue de gagner du terrain. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Près de 67.400 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour, pour un taux de positivité de 7,8%.

VACCINS

1.404.?877 personnes ont reçu une première dose du vaccin.

HOSPITALISATIONS

Pour la première fois depuis début décembre, plus de 3.000 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, dont plus de 800 aux soins intensifs. Le nombre d'infections par le coronavirus continue d'augmenter chaque semaine, mais à un rythme plus lent, montrent samedi les chiffres provisoires de l'institut de santé publique Sciensano.

Nouvelles hospitalisations: 274,6 par jour entre le 27 et le 2 avril (+19%)

Total: 3.025 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19, dont 801 en soins intensifs.

Entrées: 296 le 2 avril

Sorties: 224 le 2 avril

DÉCÈS

Entre le 24 et le 30 mars, 28 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+4,8%).