Entre le 15 et le 21 juin, 381 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 44% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,83, et est le seul indicateur à poursuivre sa hausse (+ 17%). Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

38.400 tests en moyenne ont également été effectués chaque jour (-3%), pour un taux de positivité de 1,4% (-0,8%).

VACCINS

Le rythme de la vaccination s'est dernièrement accéléré. 6.586.235 personnes ont reçu une première injection d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique, soit 71,3% de la population adulte. Parmi elles, 3.673.443 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 39,8% de la population adulte.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 28,6 par jour entre le 18 et le 24 juin (-24%).

Sorties: 40 en moyenne sur les 7 derniers jours (-45%).

Total: 421 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (-24%), dont 174 en soins intensifs (-26%).

DÉCÈS

Sur les sept derniers jours, 5,9 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus.