Dans la période du 22 au 28 février, il y a eu en moyenne 6.011 contaminations par jour, soit une baisse de 27% par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité continue, lui aussi, sa diminution, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano publiées ce vendredi matin.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction du virus (Rt) est quant à lui de 0,83. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Quant à l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, elle atteignait 864 sur 14 jours, loin des 2.490 de la mi-février.



TESTS

Parmi les 36.839 tests effectués en moyenne par jour durant cette période, 19,1% étaient positifs.

HOSPITALISATIONS



Du 25 février au 3 mars, les admissions à l'hôpital ont chuté de 27% par rapport à la période de référence précédente, s'établissant à 132.

Le nombre de personnes hospitalisées à la suite d'une infection au Sars-Cov-2 s'élève désormais à 2.108 (-19%) dont 227 personnes en soins intensifs (-16%).

VACCINS



Depuis le début de la campagne de vaccination le 28 décembre 2020, 89% des adultes en Belgique sont totalement vaccinés et 74 % ont obtenu leur dose de rappel.

Des disparités persistent toutefois entre les Régions du pays, puisqu'à Bruxelles, 46% de la population adulte a reçu son "booster", contre 84% en Flandre et 66% en Wallonie.



DÉCÈS



Le nombre de décès moyen par jour entre le 22 et le 28 février atteint 22, soit une baisse de 36% par rapport à la période de référence précédente.



Tous ces chiffres sont livrés tôt le matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.