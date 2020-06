Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres pour les dernières 24 heures

L'institut de santé publique belge a livré les chiffres du bilan sanitaire de l'épidémie des dernières 24 heures. La tendance est toujours à la baisse et l'épidémie reste sous contrôle.

Cas confirmés

89 nouveaux

59437 au total

Parmi les nouveaux cas rapportés, 44 patients résident en Flandre, 34 en Wallonie et 11 à Bruxelles.

Décès

13 nouveaux

9619 au total

Sur les 13 morts rapportées au cours des dernières 24 heures, 10 ont été signalées en Flandre, 2 en Wallonie et une à Bruxelles. Toutes ont eu lieu à l'hôpital.

La moitié des décès liés au coronavirus en Belgique sont survenus dans une maison de repos et de soins, 48% ont eu lieu à l'hôpital, 0,5% dans d'autres collectivités résidentielles, et 0,6% à domicile ou ailleurs. Le diagnostic a été confirmé par un test de dépistage pour la plupart des décès en milieu hospitalier (95%). Dans les maisons de repos et de soins, 74% des décès sont des cas possibles de Covid-19, tandis que 26% sont confirmés.

Hospitalisations

Nouvelles entrées 16

Sorties 9

Nombre de lits occupés 573

Nombre de lits aux soins intensifs 115

Le nombre total de tests effectués s'élève à 958.513, dont 8.838 rapportés dans les dernières 24 heures, indique enfin l'Institut de santé publique Sciensano.