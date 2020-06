Coronavirus en Belgique - BILAN DU JOUR: voici les chiffres pour les dernières 24 heures

L'institut de santé publique a rapporté 89 nouveaux cas confirmés de coronavirus lors des 24 dernières heures.

Hospitalisations

Au total, 371 patients sont actuellement hospitalisés. 24 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 67 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 9 patients au cours des 24 dernières heures.

16 684 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 57 au cours des 24 dernières heures.

Décès

9 675 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 13 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 3 ont eu lieu à l’hôpital, 10 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 90% a été confirmé par un test COVID-19.

Sur les 9 675 personnes décédées, 49% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autre collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 27% de cas confirmés et 73% de cas suspects.

Le virus n’a pas disparu du territoire belge. Continuez à appliquer les conseils afin de vous protéger, vous et votre famille .

Vous êtes malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires,…) ?