L’aéroport de Bruxelles est en effervescence pour préparer le transport des vaccins contre le covid. 800.000 doses du vaccin Pizer/BioNTech vont être envoyés depuis la Belgique vers le Royaume-Uni, où les autorités de régulation des médicaments l’ont approuvé. Les premiers colis sont déjà partis.

Le premier chargement du vaccin contre le Covid-19 produit en Belgique par la firme pharmaceutique Pfizer/BioNTech est arrivé au Royaume-Uni, annonce la BBC dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le chargement a été transféré vers un "hub central dans un lieu non divulgué" et va être distribué aux centres de vaccination hospitaliers à travers le pays. Pas moins de 40 millions de doses ont été commandées par le Royaume-Uni, qui compte vacciner 20 millions de personnes.

Le gouvernement britannique a assuré mercredi être le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les 40 millions de doses vont être distribuées aussi vite qu'elles peuvent être produites par Pfizer en Belgique, pour des livraisons au cours du mois de décembre, avait annoncé le secrétaire d'Etat à la Santé britannique, Matt Hancock, cité par le média public.

Les lots de vaccins sont transportés depuis la Belgique via l'aéroport de Bruxelles et le tunnel sous la Manche. Comme les hôpitaux ont déjà les moyens de conserver les vaccins à la température nécessaire de -70 degrés, il est probable que ceux-ci se chargent de les administrer dès la semaine prochaine. Les résidents et employés des maisons de repos sont prioritaires dans la campagne de vaccination, suivis par les plus de 80 ans et le personnel de santé.

Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe par la pandémie de nouveau coronavirus, a passé jeudi le cap des 60.000 morts, selon le bilan des autorités sanitaires.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?