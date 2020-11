Les commerces jugés non essentiels, fermés depuis des semaines, vont pouvoir rouvrir le mardi 1er décembre. C’est donc plutôt une bonne nouvelle pour les commerçants. Lors de l'émission spéciale du RTL INFO, Samuel Ledoux a recueilli en direct la réaction d'une gérante d'un magasin de vêtements qui se trouve dans le centre-ville de Liège.

"Pour nous c’est un gros soulagement parce que malgré tout dans un magasin de vêtements on ne peut pas tout vendre par internet, via les réseaux sociaux. Il faut essayer. Il y a beaucoup de conseils aux clients. Il existe ici une proximité avec les gens. Les réseaux nous ont beaucoup aidés mais cela ne remplacera jamais une réouverture physique", a réagi Sophie Musch.

Selon cette commerçante, cette réouverture est cruciale. "Elle est indispensable pour survivre. C’est une jeune société. Nous l’avons créée en mars. Donc nous avons déjà été embêté une fois. Donc l’ouverture est vraiment importante pour nous dès décembre", a souligné la jeune femme.

Les conditions de réouverture ne sont pas encore précisées mais les magasins devront certainement respecter un nombre limité de clients en fonction de la superficie (une personne par 10m2) ainsi qu'un laps de temps réduit. Est-ce gérable dans des périodes de fin d’année où on s'attend à une affluence importante ?

"Pour nous, ce sera tout à fait gérable car nous sommes un grand magasin. Nous avons beaucoup d’espace et on fera le maximum pour que chacun se sente en sécurité. On a tout ce qu’il faut, tout est prévu et préparé", a tenu à rassurer Sophie.

Comeos au printemps dernier lors du premier confinement avait estimé que chaque jour de fermeture correspondait à un eperte de 140 millions d’euros pour le secteur de la distribution non alimentaire.