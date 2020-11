Le reconfinement a eu un impact immédiat sur de très nombreux magasins belges. Seuls une série de secteurs ont encore le droit d'exercer, des commerces considérés comme essentiels. Mais ceux-ci constatent une chute du chiffre d'affaire.

Ce n'est pas la grande foule dans les commerces encore ouverts. Reconfinés, les Belges ne semblent pas vouloir se ruer dans les magasins essentiels, les seuls à encore pouvoir ouvrir dans notre pays. Heureux de travailler, ces commerçants l'affirment: le chiffre d'affaire est en chute libre.

"Cela se ressent énormément, on a fermé le 11 novembre, parce que d'habitude c'est un jour où les gens reçoivent énormément", confirme Delphine Collet, fleuriste à Gosselies. "Aujourd'hui, malheureusement, chacun devra rester chez soi", regrette-t-elle. Constat encore plus glaçant: les couronnes de fleurs funéraires sont celles qui se vendent le plus en ce moment.

Du côté des librairies, la situation est paradoxale. "Les gens viennent moins, mais ils achètent plus, ils ont des plus gros paniers", nous raconte Thérèse Labye, directrice de la librairie Molière à Charleroi. Malgré une chute de 50% du chiffre d'affaire, elle a décidé de mobiliser les 25 membres de son personnel. "J'ai décidé de garder toute l'équipe, de ne pas les mettre au chômage. Je leur donne des récupérations maintenant qu'ils feraient par la suite après les fêtes", nous précise-t-elle.

Ils sont ouverts, mais ils ne voient pas grand monde: voilà le nouveau quotidien de ces commerces considérés comme essentiels.

