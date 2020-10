La Belgique se ferme: voici ce qui change à partir de dimanche minuit

Le comité de concertation a décidé de nouvelles restrictions pour enrayer la propagation du coronavirus en Belgique. Celles-ci ont été annoncées par le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse à 19h. Ces mesures seront d'application pendant un mois et demi (avec évaluation début décembre pour les commerces). Elles entrent en vigueur dimanche à minuit.

D'ici la mi-novembre, 10.000 malades de la covid-19 pourraient se retrouver à l'hôpital, dont 2.800 en soins intensifs. "Nous prenons la direction d'un confinement renforcé pour éviter que les soins de santé craquent", a expliqué M. De Croo. "Il arrivera un moment où les médecins devront faire un choix entre les patients. Ils ne le veulent pas, nous ne le voulons pas", a renchéri le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.

"Ce sont les mesures de la dernière chance", a encore déclaré le Premier ministre.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: NOUVELLES MESURES



CONTACTS SOCIAUX

- On ne peut plus inviter qu'une seule personne chez soi. Cette personne est celle avec qui on peut avoir un contact social proche (en dehors de son foyer). Les personnes seules, elles, pourront avoir deux contacts proches (mais n'en accueillir qu'un seul à la fois). À l'extérieur, on pourra continuer à voir 4 personnes avec maintien des distances.

MAGASINS

- Fermeture des commerces non essentiels mais avec une souplesse: ceux qui font de la collecte et livraison à domicile (click & go, vente à emporter) pourront continuer à le faire (mais plus de clients dans le magasin). Les supermarchés restent ouverts, inutile de se ruer vers les magasins, demande le Premier ministre.

TÉLÉTRAVAIL

- Obligatoire (contrôles renforcés)

COUVRE-FEU

- Maintenu comme maintenant (22h-6h)

DÉPLACEMENTS

- Pas de limitation

ECOLES

- Fermeture jusqu'au 15 novembre au moins

Détails

- 12 et 13: suspension des cours (garderie accessible)

- à partir du 16: reprise des cours en présentiel en maternelle primaire et 1er cycle du secondaire

- pour les autres secondaires: hybride entre présence et cours à distance

- Enseignement supérieur: à distance jusque mi-décembre

"Nous surmonterons cette crise si nous nous soutenons les uns les autres et faisons preuve de solidarité. Si nous nous aidons les uns les autres pour respecter ces règles", a déclaré le Premier ministre. "Ensemble, nous sommes plus forts", a-t-il conclu.

Un confinement sans isolement

Lors d'une déclaration après l'annonce des mesures, Elio Di Rupo a indiqué qu'il s'agissait d'un "confinement sans isolement". "Comme l'a dit le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est un confinement sans isolement. Aujourd'hui, et je me permets d'insister auprès de nos concitoyens, on doit tous respecter les mesures qui ont été prises. Et prenez contact avec celles et ceux que vous aimez par téléphone et par email. Ne perdez pas le contact mais ne prenez pas de contact physique. En ce faisant, nous restons solidaires", a déclaré le ministre-président de la Wallonie.

CORONAVIRUS: MESURES EN DÉTAIL PAR THÉMATIQUE

VIE SOCIALE

Chaque membre d'une famille a le droit d'avoir un contact rapproché . Les familles ne peuvent inviter chez elles qu'un seul contact rapproché à la fois. On ne peut pas recevoir d'autres visiteurs chez soi. Une exception est accordée aux personnes qui vivent seules: à côté de leur contact rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne, mais pas en même temps.

. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu'un seul contact rapproché à la fois. On ne peut pas recevoir d'autres visiteurs chez soi. Une exception est accordée aux personnes qui vivent seules: à côté de leur contact rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne, mais pas en même temps. À l'extérieur, on peut encore voir 4 personnes avec maintien des distances.

avec maintien des distances. Les mariages n'ont lieu qu'en présence des époux, des témoins et des officiers de l'état civil.

n'ont lieu qu'en présence des époux, des témoins et des officiers de l'état civil. Funérailles : limitation à 15 personnes, les réceptions qui suivent la cérémonie sont interdites.

: limitation à 15 personnes, les réceptions qui suivent la cérémonie sont interdites. Les lieux de prière restent ouverts mais aucun service religieux. Rassemblements de maximum quatre personnes, moyennant port du masque et respect des distances.

Les frontières ne sont pas fermées, conformément aux accord européens. Cependant, les voyages à l'étranger sont très fortement déconseillés.

VIE ECONOMIQUE

Les magasins non essentiels doivent fermer mais peuvent organiser des retraits de produits et des livraisons à domicile de bien commandés à l'avance. L'accès aux magasins est interdit lors du retrait des achats.

mais peuvent organiser des retraits de produits et des livraisons à domicile de bien commandés à l'avance. L'accès aux magasins est interdit lors du retrait des achats. Les magasins d'alimentation et supermarchés restent ouverts, les autorités invitent la population à ne pas faire de réserves.

et supermarchés restent ouverts, les autorités invitent la population à ne pas faire de réserves. Les métiers non médicaux de contact doivent cesser leurs activités: il s'agit par exemple des coiffeurs ou centres d'esthétique.

leurs activités: il s'agit par exemple des coiffeurs ou centres d'esthétique. Le télétravail est obligatoire. Lorsqu'il est impossible, le port du masque et l'aération des locaux sont obligatoires.

est obligatoire. Lorsqu'il est impossible, le port du masque et l'aération des locaux sont obligatoires. Les centres de vacances et campings sont fermés à partir du mardi 3 novembre.

et sont fermés à partir du mardi 3 novembre. Les hôtels et les bed&breakfast restent ouverts mais ils doivent fermer leurs restaurants et bars. Les repas peuvent être consommés dans les chambres.

et les bed&breakfast restent ouverts mais ils doivent fermer leurs restaurants et bars. Les repas peuvent être consommés dans les chambres. Les garages et magasins de vélo n'assurent plus que les réparations.

et magasins de vélo n'assurent plus que les réparations. Les services publics restent ouverts et accessibles.

ECOLES

Les congés sont prolongés jusqu'au 15 novembre pour tous les niveaux d'enseignement. Les cours reprendront le lundi 16 novembre.

pour tous les niveaux d'enseignement. Les cours reprendront le lundi 16 novembre. Les professeurs devront être présents ou disponibles pour assurer des garderies pour les enfants du personnel soignant ou des parents qui n'ont pas d'autre choix que de déposer leurs enfants.

pour les enfants du personnel soignant ou des parents qui n'ont pas d'autre choix que de déposer leurs enfants. Pour l'enseignement secondaire, les élèves des deuxième et troisième degrés suivront un enseignement en présentiel au maximum à 50% jusqu'au 1er décembre. Avant le 1er décembre, les autorités vont évaluer si un enseignement en présentiel à 100% est à nouveau possible.

Pour l'enseignement supérieur, les cours à distance seront dispensés: aux étudiants de première année: jusqu'au 1er décembre, date à laquelle ils pourront suivre à nouveau un enseignement en présentiel, aux étudiants plus âgés, au moins jusqu'à la fin de l'année civile, sauf pour les stages et les travaux pratiques.

Les enseignants se réuniront en ligne, la même règle s'applique aux journées pédagogiques.

Interdiction d'organiser des teambuildings physiques.

DATES DE DÉBUT ET DE FIN