Coronavirus en Belgique: ce qui change, ce qui ne change pas

Le Comité de concertation a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles entrent en vigueur dès aujourd'hui et seront d'application jusqu'au 19 novembre. Elles concernent certains secteurs en particulier et prolongent les restrictions qui ont été prises la semaine passée.

Pour enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus en Belgique, les autorités ont décidé de nouvelles mesures restrictives dans certains secteurs ce vendredi 23 octobre. Elles entrent en vigueur immédiatement et dureront jusqu'au 19 novembre. Toutes ces règles ont un objectif: limiter les contacts pour que les hôpitaux ne soient pas saturés, pour que les enfants puissent continuer à l'école, pour que nos entreprises puissent continuer à tourner et préserver la santé mentale des citoyens, a justifié le Premier ministre Alexander De Croo (voir son introduction en vidéo ci-dessus).

LES MESURES

En parallèle à ce nouvelles règles, le Premier ministre insiste: "Aucune règle ni loi ne peuvent battre le virus. Si on arrive à devenir une équipe qui travaille ensemble pour battre ce virus."

"Il faut former une équipe de 11 millions de Belges", a résumé le Premier ministre.

Ecoles



Elles ne ferment pas.

Dans l'enseignement obligatoire, la présence physique pendant 5 jours reste la règle.

"Nous savons combien les jeunes ont déjà subi un coup de frein terrible dans leurs apprentissages lors du premier confinement. Aujourd'hui, les dégâts sont là et il faut en être conscients", a expliqué M. Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles..

Enseignement supérieur : le taux d’occupation des locaux descend à maximum 20 % avec obligation de port du masque, sauf pour les travaux pratiques où ce n’est pas possible. Cette règle n’est pas applicable aux étudiants de première année.

Télétravail

Il reste la règle.

Événements culturels



Les événements culturels peuvent continuer avec 200 personnes au maximum. Un protocole strict devra être respecté. Cela concerne notamment les salles de cinémas, théâtres et salles de concert. Les autorités ont indiqué que les gros foyers de contamination ne se trouvaient pas dans les lieux culturels car les protocoles sont déjà stricts.

Événements et activités à l'intérieur



Maximum 40 personnes s’il y a suffisamment de garanties que l’organisation permet de respecter les règles de lutte contre le coronavirus, et maximum 200 personnes moyennant le respect de la règle d’1,5 mètre de distance et le port du masque. La vente de boissons et de nourriture est interdite.

Sport

- Compétitions sportives (intérieur et extérieur) sans public

- Matchs amateurs suspendus, les entraînements peuvent se tenir

- Matchs des moins de 18 ans restent autorisés (seuls les membres de la famille peuvent y assister)

- Pratique du sport en intérieur interdite si la distance sociale ne peut être respectée (sauf pour les -12 ans)

Activités de jeunesse (stages, scouts,...)



- Seulement à l'extérieur pour les +12 ans

- Masque obligatoire

- Pas d'activités autorisées en soirée sauf pour les jeunes de moins de 12 ans

- Camps scouts avec nuitées: autorisés pour les moins de 12 ans, ainsi que pour les animés entre 12 et 14 ans si quatre nuitées sont prévues. Au-delà de 14 ans, les camps résidentiels sont interdit.

Parcs d'attraction et parcs animaliers



- Parcs d'attraction fermés

- Parcs animaliers

Espaces intérieurs fermés

Espaces extérieurs: interdit d'y vendre et d'y consommer de la nourriture et des boissons

Hôpitaux: opérations non urgentes reportées

Cela concerne les opérations des 4 prochaines semaines.

Les opérations urgentes, les traitements vitaux comme les chimios, les dialyses, la revalidation sont maintenues.







COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 23 octobre?

RAPPEL DES MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR (depuis vendredi passé)

- Les contacts rapprochés sont limités à 1 personne maximum.

- Les rassemblements privés sont limités à 4 personnes pendant deux semaines, toujours les mêmes.

- Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 4 personnes maximum.

- Les marchés et foires de petite envergure restent ouverts, mais la consommation de boissons et de denrées alimentaires est interdite. Les marchés aux puces, les brocantes et les petits marchés de noël sont interdits.

- Les cafés et restaurants sont fermés. Cette mesure vaut pour une période de quatre semaines et fera l’objet d’une évaluation après deux semaines. Le retrait sur place de plats à emporter reste possible jusqu’à 22h00.

- Les réceptions et banquets organisés par un service traiteur ou de catering professionnels sont interdits, sauf dans les hôtels pour les clients qui y séjournent et les réceptions dans le cadre de funérailles (maximum 40 personnes).

- Les nightshops doivent fermer à 22 heures. La vente d’alcool est interdite à partir de 20 heures.

- Interdiction de se trouver sur la voie publique entre 24h00 et 5h00, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail.