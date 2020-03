Coronavirus en Belgique: cette application vous permet d'évaluer l'affluence d'un magasin avant vos courses

Le coronavirus en Belgique a provoqué récemment d'importantes files devant de nombreux magasins après l'annonce des mesures de confinement strict.

Une application propose ainsi depuis lundi de vérifier la fréquentation dans les magasins aux alentours pour éviter les files et les groupes au moment de faire ses courses. ShopSafe permet aussi de savoir quels produits sont disponibles.



Pour indiquer si un magasin est "calme", "normal", "agité" ou "fort fréquenté", l'application utilise les données de localisation de ses utilisateurs, mais aussi celles d'un opérateur télécom belge. Ces données anonymes servent ensuite à estimer les visites en magasin à grande échelle. "Toutes les cinq minutes, un opérateur télécom nous donne le nombre de téléphones actifs près du supermarché. Nous pouvons donc déjà estimer si la situation est normale ou pas, même sans les mises à jour des utilisateurs", explique Bart Muskala, le CEO d'Accurat, l'entreprise à l'initiative du projet. Les utilisateurs de l'application peuvent directement informer de l'affluence du magasin qu'ils visitent et indiquer quels produits ne sont plus disponibles. Les employés du supermarché peuvent le faire eux aussi, par exemple pour faire savoir qu'un rayon a été rempli à nouveau. L'application se base sur la même technologie que le système de navigation Waze.

