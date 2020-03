Coronavirus en Belgique: voici l'explication de la hausse de certains prix dans les supermarchés

Colruyt, Delhaize et autres supermarchés ont récemment vu leur prix augmenter. Un constat dressé par de nombreux internautes et qui peut s'expliquer par l'interdiction temporaire de faire des promotions.

"Colruyt profite du confinement pour augmenter ses prix", "Est-ce qu’on pourrait m’expliquer une telle augmentation ?!", "Est-il normal que les enseignes augmentent leurs prix pendant la crise du coronavirus ?", autant de témoignages et de questions que vous nous avez fait parvenir au travers du bouton orange Alertez-nous. Il est vrai que, de manière générale, les prix dans les supermarchés ont augmenté ces derniers jours.

Une comparaison de tickets de caisse Colruyt circule sur les réseaux sociaux et montre qu'un sachet de chips est devenu 29% plus cher. Colruyt confirme qu'il a reçu "de nombreuses réactions" sur les prix dans ses magasins ces derniers jours. "Nous avons attiré l'attention sur ce sujet lorsque les actions et les promotions ont été soudainement interdites pour décourager les achats massifs", ajoute la porte-parole de la chaîne Hanne Poppe.

Mais comment expliquer cela ?

"C'est tout simplement l'effet pervers de l'interdiction des promotions", nous explique Nathalie Roisin, responsable presse chez Colruyt. En effet, pour éviter la ruée vers les magasins, il a été décidé d'interdire temporairement la moindre promotion. Comprenez qu'il est actuellement interdit de brader ses prix dans les supermarchés.

Conséquence: certains produits ont vu leurs prix exploser. Mais la situation pourrait changer rapidement.

Le retour des promotions

Des promotions et des réductions devraient à nouveau pouvoir être proposées dans les supermarchés. La ministre de l'Economie et des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V) travaille sur un texte afin de lever leur interdiction. "La ruée dans les rayons a pris fin, nous pouvons donc réexaminer cela", dit-elle.

"Nous nous réjouissons de la nouvelle position de la Ministre Nathalie Muylle, dans le cadre de laquelle nous allons pouvoir réactiver au plus vite les promotions prévues, entre autres chez Colruyt. Nous ne doutons pas que nous contribuerons par ce biais à diminuer le prix du panier de nos clients", a réagi l'entreprise colruyt.



