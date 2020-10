Coronavirus en Belgique: Colruyt propose 2.000 emplois temporaires

Colruyt Group recherche plus de 2.000 collaborateurs supplémentaires pour l'aider à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, annonce-t-il vendredi. Il propose notamment aux personnes des secteurs les plus touchés par la crise, actuellement au chômage temporaire, de prêter main forte aux magasins, aux centres de distribution logistique et aux ateliers de production du groupe.

Avec ce recrutement, Colruyt veut faire face à l'augmentation générale des activités dans l'ensemble du secteur de la vente au détail mais également préparer une éventuelle absence plus importante de ses propres employés, en raison des mesures de quarantaine. "Pour l'instant, nous pouvons encore absorber les deux effets avec nos propres employés, les étudiants travaillant en permanence et les travailleurs intérimaires qui nous ont également aidés lors de la première vague", indique Marc Hofman, COO Retail du groupe qui emploie plus de 25.000 personnes en Belgique. "Cependant, nous devons faire face à un taux d'absence plus important que la normale et nous voulons donc soutenir nos collaborateurs le mieux possible dans les mois à venir, surtout pendant la période chargée de fin d'année".

Actuellement, 1.100 collaborateurs travaillent à titre intérimaire au sein de Colruyt en Belgique et le groupe prévoit un besoin de plus de 3.000 collaborateurs temporaires supplémentaires dans les mois à venir. Il s'attend à ce que le besoin d'emplois temporaires supplémentaires dure en moyenne trois mois. Les candidats peuvent s'inscrire à l'adresse électronique fortensemble@colruytgroup.com.

