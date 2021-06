Combien de personnes peut-on inviter dans son jardin?

Le comité de concertation s'est réuni ce vendredi. En plus des assouplissements déjà prévus pour le 9 juin, les gouvernements du pays ont pris de nouvelles mesures de déconfinement.

La bulle sociale, qui a longtemps restreint nos contacts sociaux, n'est plus en vigueur. Elle est remplacée par la règle suivante: nous pouvons inviter maximum 4 personnes à l'intérieur de sa maison. Ces 4 personnes peuvent être différentes à chaque invitation. Auparavant, ce devait toujours être les 4 même contacts.

Face à cette nouvelle, des Belges se posent la question suivante: et dans son jardin, combien de personnes pouvons-nous recevoir? C'est le cas d'un témoin qui a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous: "On peut être 4 à l'intérieur de la maison... mais si on veut inviter un petit groupe dans notre jardin extérieur, jusqu'à combien pouvons-nous être? Car je souhaite faire une petite réception chez moi à l'extérieur".

Le cabinet du Premier ministre nous a apporté quelques précisions ce samedi. "Rien n'a changé depuis le comité de concertation du 11 mai sur ce point et l'arrêté ministériel publié hier (vendredi) sur la mise en oeuvre du plan été au 9 juin est très clair: dans l’espace privé, les rassemblements sont autorisés jusqu’à 50 personnes (y compris les enfants jusqu'à l’âge de 12 ans accomplis), sous réserve des mesures de distanciations", explique le cabinet d'Alexander De Croo.

Bref, notre témoin pourra organiser sa réception tant que cela se passe à l'extérieur, qu'il n'y a pas plus de 50 personnes au total et que les règles sanitaires sont respectées.