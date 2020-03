Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Emmanuel André donne des explications sur le temps de survie du virus Covid-19 dans l'environnement.

C'est une question que se posent encore souvent les Belges en cette période de pandémie de coronavirus: le temps de survie du Covid-19 dans l'environnement.

"Quand il tombe sur une surface, le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours", a indiqué le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Emmanuel André lors d'un point presse au centre de crise ce vendredi. "Le temps va dépendre du type de surface, de la température, mais en règle générale, il peut donc rester sur une surface".

"C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas agir sur ces événements extérieurs, nous devons agir sur la façon de nous protéger. La façon de nous protéger, c'est de respecter l'hygiène des mains, se les laver régulièrement quand on est sorti de chez soi, par exemple, et quand c'est possible, de nettoyer les surfaces publiques, touchées par beaucoup de personnes (comme les poignées de porte). Tout ça, ce sont des mesures qui vont permettre d'éviter la transmission du virus via les surfaces", a conclu Emmanuel André.

